Haberler Web TV Son dakika haberi: Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

Son dakika haberi: Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu

26.08.2019 10:16

Son dakika transfer haberleri üst üste geliyor. Medipol Başakşehir bonservisi elinde olan milli futbolcu Mehmet Topal ile anlaştı. Topal'ın bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.


Son olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor.

Başakşehir yönetimi milli futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferin gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Mehmet Topal, Fenerbahçe'de 298 resmi maçta görev yapmıştı. Tecrübeli futbolcu 206'sı Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı.

MehmetTopal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez giydi.
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