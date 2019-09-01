Son dakika haberi: Lüks yatta dehşet! Denize atlayarak kurtuldular

Muğla'nın Marmaris Kaçırası kıyısında bulunan bir yatta öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda tüm yatı saran alevlere ekipler müdahale etti. Yatta bulunan üç kişi çevrede bulunan başka bir tekne tarafından kurtarıldı. Yatta çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kaçırası kıyısında bulunan bir yatta öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
BAŞKA BİR TEKNE TARAFINDAN KURTARILDILAR
Bir anda tüm yatı saran alevlere ekipler müdahale etti. Yatta bulunan üç kişi çevrede bulunan başka bir tekne tarafından kurtarıldı.
Yatta çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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