Son dakika haberi: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu: 2 terörist etkisiz hale getirildi 06.07.2019 10:17

Son dakika haberine göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi'' denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.