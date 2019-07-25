Haberler Web TV Son dakika haberi: Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

25.07.2019 10:14

Gelen son dakika haberine göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
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