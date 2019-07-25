Son dakika haberi: Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi 25.07.2019 10:14

Gelen son dakika haberine göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.