Haberler Web TV Son dakika haberi: Körfez'de yüksek tansiyon! İngiltere'den yeni savaş gemisi kararı

Son dakika haberi: Körfez'de yüksek tansiyon! İngiltere'den yeni savaş gemisi kararı

12.07.2019 17:51

Son dakika haberine göre, Basra ve Umman Körfezi'ndeki askeri varlığını artırmak isteyen İngiltere'nin Körfez'e ikinci bir savaş gemisini yollayacağı belirtildi.


İngiliz medyası, İngiltere'nin Basra ve Umman Körfezi'ndeki askeri varlığını artırma kapsamında, HMS Duncan isimli Type 45 Destroyer tipi savaş gemisini göndereceğini duyurdu.

Sky News'in haberine göre, HMS Duncan, Kraliyet Donanması'na ait HMS Montrose ve ABD müttefikleri ile beraber hareket edecek. Ayrıca, HMS Duncan'ın gönderilmesinin İngiltere ve İran arasındaki krizin daha da derinleşmesine yol açabileceği belirtildi.

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