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Son dakika haberi: Kara Harp Okulu davasında karar! Eski tuğgeneral Kerim Acar'ın cezası belli oldu (Video)

26.06.2019 10:55

Son dakika haberine göre, Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ile birlikte 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.


Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
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