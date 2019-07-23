Haberler Web TV Son dakika haberi: Kandil'de PKK'ya darbe! Turuncu listede aranan Devran kod adlı terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Kandil'de PKK'ya darbe! Turuncu listede aranan Devran kod adlı terörist öldürüldü

23.07.2019 15:47

Son dakika haberine göre Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listede aranan Devran kod adlı Murat Gündüz olduğu belirlendi.


Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.

TURUNCU LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.

Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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