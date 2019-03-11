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Son dakika Haberi: İşte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulası

11.03.2019 10:37

Son dakika Haberi: 31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Pusulalar ilk kez görüntülendi.


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