Haberler Web TV Son dakika haberi: İstanbul'da korku dolu anlar! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da korku dolu anlar! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın çıktı

20.07.2019 12:28

Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları