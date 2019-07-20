Son dakika haberi: İstanbul'da korku dolu anlar! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın çıktı

Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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