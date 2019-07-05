Son dakika haberi: İstanbul Zincirlikuyu'da yangın paniği! Alevler gözyüzünü kapladı

Son dakika haberine göre İstanbul, Zincirlikuyu'da plazaların olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.
İstanbul, Zincirlikuyu'da plazaların olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.