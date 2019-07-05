Haberler Web TV Son dakika haberi: İstanbul Zincirlikuyu'da yangın paniği! Alevler gözyüzünü kapladı

Son dakika haberi: İstanbul Zincirlikuyu'da yangın paniği! Alevler gözyüzünü kapladı

05.07.2019 11:11

Son dakika haberine göre İstanbul, Zincirlikuyu'da plazaların olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.


İstanbul, Zincirlikuyu'da plazaların olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.
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