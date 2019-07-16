Son dakika haberi: İşsizlik rakamları açıklandı 16.07.2019 10:31

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin işsizlik verisini duyurdu. Nisan'da işsizlik yüzde 13 olarak gerçekleşti.

İşsizlik Nisan ayında yüzde 13 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı 3,4 puanlık artış ile %13,0 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %15,0 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile %23,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,5 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.