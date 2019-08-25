Son dakika haberi... Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü 25.08.2019 20:13

Son dakika gelişmesine göre, Güngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.