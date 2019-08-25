Haberler Web TV Son dakika haberi... Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi... Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

25.08.2019 20:13

Son dakika gelişmesine göre, Güngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö.  olduğu öğrenilen bir kadın,  adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları