Son dakika gelişmesine göre, Güngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.
Son dakika haberi... Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü25.08.2019 20:13
- Son dakika haberi... Güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
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