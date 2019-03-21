Haberler Web TV Son dakika Haberi: Gemi faciası! Çok sayıda ölü var

Son dakika Haberi: Gemi faciası! Çok sayıda ölü var

21.03.2019 17:09

Son dakika Haberi: Irak'ta Dicle Nehri'nde aşırı yüklemeden dolayı bir tekne battı. Olayda en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.


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