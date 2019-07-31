Son dakika haberi: Galatasaray resmen duyurdu! Emre Mor... 31.07.2019 15:25

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Emre Mor ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada 'Profesyonel futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır.' denildi.

Yılan hikayesine dönen Emre Mor transferi resmileşti. Galatasaray Kulübü, Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

EMRE MOR'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Yıldız futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı duyurdu. Emre paylaşımında, "Yakında görüşürüz Galatasaray" ifadelerini kullandı.