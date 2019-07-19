Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek? Bakan Turhan tarih verdi 19.07.2019 16:00

SON DAKİKA HABERİ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.



Bir dizi temas, ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ilk olarak Kuzey Çevreyolu şantiyesini ziyaret etti.



Bakan Turhan daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

BAYRAM ÖNCESİ AÇILACAK

Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Turhan, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 27 Haziran tarihinde başlayan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevapladı. Bakan Turhan çalışmalarla ilgili, "Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çünkü çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı ön gördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmaların sürelerinden daha kısa sürede inşallah tamamlayıp Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.