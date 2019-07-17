Son dakika haberi: Erbil'deki saldırıya Türkiye'den ilk tepki: Gereken cevap verilecek 17.07.2019 16:31

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kalın, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" açıklaması yaptı.

Erbil'deki saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" açıklaması yaptı.

DIŞİŞLERİ: BAŞKONSOLOSLUK GÖREVLİSİ ŞEHİT OLDU

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." denildi.