Son Dakika Haberi: Enflasyon oranı Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Mayıs enflasyon oranı ne kadar oldu? 03.06.2019 10:13

Enflasyon oranı az sonra açıklandı. Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları oldukça merak ediliyor. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86 ve lokanta ve otellerde %1,61 artış gerçekleşti. Peki Enflasyon oranı Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Mayıs enflasyon oranı ne kadar oldu?