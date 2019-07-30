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Son dakika haberi: Emre Mor Galatasaray'da! Menajeri duyurdu

30.07.2019 16:08

Son dakika haberi: WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.


WBD Menajerlik CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

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