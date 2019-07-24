Son dakika haberi: Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: 4 kişi yaralandı 24.07.2019 17:54

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır' da polis merkezinin bulunduğu caddeye el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda ilk belirlemelere göre; 4 kişi yaralandı. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.