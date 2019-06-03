Haberler Web TV Son dakika haberi: Diyarbakır Lice'de PKK operasyonu! Bakanlık duyurdu: 5 terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Diyarbakır Lice'de PKK operasyonu! Bakanlık duyurdu: 5 terörist öldürüldü

03.06.2019 10:43

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında ''İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' denildi.


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