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Son dakika haberi: Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4 yaralı

08.07.2019 12:26

Son dakika haberine göre Denizli'de, turistlerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı.


Kaza, saat 10.30 sıralarında, Denizli- Antalya yolu Yumurtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yeşil alana devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
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