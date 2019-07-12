Son dakika haberi: Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de mi? 12.07.2019 09:54

Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın hakkında son dakika gelişmesi... Yüz binlerce kişiden 1 Milyar TL'den fazla para alıp para alıp firar eden dolandırıcı Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz günlerde bir yatta çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. 'Tosuncuk' lakaplı dolandırıcının eşi Sıla Aydın ile olan pozlarını içeren görüntülerin bir tatil bölgesinde olduğu belli olurken, ortaya çıkan fotoğraflardaki dikkat çeken detaylar "Tosuncuk Türkiye'de mi? sorusunu akıllara getirmişti. İddiaların ardından Emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmada çarpıcı ve kesin bulgulara ulaştı.

Çiftlik Bank vurguncusu olarak bilinen Mehmet Aydın'dan son dakika haberleri gelmeye devam ederken, mağdurlar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, Çiftlik Bank adı altında 100 binden fazla kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, yaklaşık 1 milyar 200 bin TL para ile yurt dışına kaçmıştı.

'Tosuncuk' olarak bilinen bir numaralı firari ismin geçtiğimiz haftalarda eşi Sıla Aydın ile fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. İlgili fotoğraflarda yat sefası yaptığı gözlemlenen Aydın'ın, eşi ile beraber bir tatil bölgesinde olduğu gözlemlenmişti.

'TOSUNCUK TÜRKİYE'DE Mİ?'

Ortaya çıkan fotoğraflarda çeşitli detaylar bulunurken, 'Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiası öne atıldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede oldukça merak edilen konuya netlik kazandırıldı.

İşte, günün son dakika haberine ilişkin detaylar;

Habertürk'ün haberinde aktarılanlara göre, ajansın "Tosuncuk'un yurt dışındaki lüks yaşamı" diye servis ettiği fotoğraflarla ilgili 'Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiaları ile birlikte yeni bir tartışma yaşandı.

ANTALYA POLİSİ ARAŞTIRDI

Özellikle sosyal medyada gündem olan Aydın'ın fotoğraflarının izini sürenler görüntülerin Antalya'da çekilmiş olabileceği görüşünde birleşti.



Ortaya çıkan bu iddialar üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler çalışma başlattı. Fotoğraflar incelemeye alındı. Mehmet Aydın ile fotoğraflarda yer alan boşanma davası bulunan eşi Sıla Aydın'ın isimleri sorgulandı.

FOTOĞRAFLAR 2017 YILINA AİT

Antalya polisi, kısa bir çalışmanın ardından fotoğrafların izini buldu. Mehmet Aydın ve Sıla Aydın'ın 2017 yılında Antalya bölgesinde tatil yaptığı belirlendi. Fotoğrafların o dönem çekildiği tespit edildi.



Mehmet Aydın ile Sıla Aydın Ocak 2017 yılında evlenmişti. Çitlfk Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Fotoğraflardaki detaylarda Türkiye'ye özgü pek çok işaret ortaya koyulmuş, teknedeki ıslak mendilden, televizyon kumandasına kadar pek çok ayrıntıya dikkat çekilmişti.

Tekne sefası yaparken çekilmiş son fotoğraflarının basına yansımasıyla birlikte 'Tosunluk Türkiye'de mi' tartışmasını başlatanlar fotoğraftaki detayların izini sürerek Mehmet Aydın'ın lüks yaşamını ülkede sürdürüyor olabileceğini iddia etmişti.

Antalya polisinin araştırması da tartışmalara son nokta koydu.