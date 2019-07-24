Son dakika haberi: Borsa 4 ayın zirvesini gördü 24.07.2019 18:32

Son dakika haberine göre yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisinin artması ve S-400/F-35 meselesi ile ilgili ABD'den gelen yaptırım tehditlerinin boşa çıkmasının ardından yukarı yönlü ivmelenen Borsa bugün 103.307 puanı test ederek, 4 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk ekonomisine yönelik siyasi saiklerle verdiği spekülatif kararların duvara toslaması ve hareketlenen piyasa ile birlikte yükselen borsa bugün 103.307 puanı gördü.

DEV FONLAR HÜCUM ETTİ

Olumsuz algı operasyonlarına aldırış etmeyen dünya devi fonlar, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. 6.5 trilyon dolarlık varlığı yöneten dünya devi ABD'li fon BlackRock, Türk Hava Yolları hisselerinde gerçekleştirdiği alımlarla şirketteki payını yüzde 5.06'ya çıkardı. Fonun şirketin halka açık kısmındaki payı yüzde 10'a ulaştı. BlackRock, ayrıca Koza Altın'daki payını yüzde 4.94'ten 5.01'e taşıdı. Bramdes Investment Emlak GYO'daki payını yüzde 5.01'e çıkarırken, Schroders Plc , Mavi Giyim'deki payını yüzde 5.02'ye, MLP Sağlık'taki payını ise yüzde 5.06'ya yükseltti.

TÜRK VARLIKLARINI ALMAK İÇİN NEDEN ÇOK

4 yıllık seçimsiz dönemin başlaması.

Tüm olumsuzlukları fiyatlayan Türk varlıklarının benzerlerine göre % 50 iskontolu olması.

Enflasyonun eylülde tek haneye ineceği öngörüleri.

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi.

Ekonomide ikinci çeyrekte itibaren güçlenen toparlanma sinyalleri.

Yılın ilk 6 ayında bozulan bütçe dengesinde iyileşme beklentisi.

16 yılın dibine inen cari açığın haziranda fazlaya dönüşeceği projeksiyonu.

Tüm saldırılara rağmen bankacılık sektörünün şoklara direncini koruması.