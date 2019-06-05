Son dakika haberi: Binali Yıldırım'dan "İmamoğlu ile ortak canlı yayın yapacak mısınız?" sorusuna yanıt 05.06.2019 13:09

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, "İmamoğlu ile ortak canlı yayın yapacak mısınız?" sorusuna, "Kemal Bey izin vermiş. Önceliğimiz İstanbul ama gereken her şeyi konuşmaya hazırız." diyerek yanıt verdi.