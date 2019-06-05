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Son dakika haberi: Binali Yıldırım'dan "İmamoğlu ile ortak canlı yayın yapacak mısınız?" sorusuna yanıt

05.06.2019 13:09

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, "İmamoğlu ile ortak canlı yayın yapacak mısınız?" sorusuna, "Kemal Bey izin vermiş. Önceliğimiz İstanbul ama gereken her şeyi konuşmaya hazırız." diyerek yanıt verdi.


AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, "İmamoğlu ile ortak canlı yayın yapacak mısınız?" sorusuna, "Kemal Bey izin vermiş. Önceliğimiz İstanbul ama gereken her şeyi konuşmaya hazırız." diyerek yanıt verdi.
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