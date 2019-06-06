Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Kral Abdülaziz ile telefonda bayramlaştı 06.06.2019 14:26

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ile Kral Selman'ın bayramlaştığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selman bin Abdülaziz karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etmiştir.