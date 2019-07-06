Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştü. Görüşmede, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi06.07.2019 15:59
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