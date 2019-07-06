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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi

06.07.2019 15:59

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştü. Görüşmede, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.


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