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Son dakika haberi: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! 20 bin genç kura ile işe yerleştirilecek

04.07.2019 14:43

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi. Selçuk, "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı." dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.

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