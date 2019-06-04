Haberler Web TV Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı

Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı

04.06.2019 11:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Albayrak mesajında, "Ramazan Bayramı'nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." dedi.


Bakan Berat Albayrak Twitter hesabından videolu Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Ramazan Bayramı'nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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