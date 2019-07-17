Son dakika haberi: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar verildi 17.07.2019 16:52

Son dakika haberine göre 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada karar açıklandı. 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 43 kişiye de müebbet hapis cezası verildi. Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Yusuf Özdemir'e de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.



15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanını işgal davasında 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 kişiye müebbet hapis cezası verildi. 44 sanık ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimi esnasında, "son merminize kadar halka sıkın" emri veren eski Başçavuş Aslan Özkan'a, şehit Mahir Ayabak'ı öldürmeye azmettirme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Özdemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahir Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden 2'sine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı Smart Kule'de polislere ateş ederek direnen eski Binbaşı Yenihayat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Atatürk Havalimanını işgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ İBB İŞGAL GİRİŞİMİNDE 40 KİŞİNİ CEZASINI ONADI

İstinaf Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 14 kişinin şehit olduğu İBB işgal girişimine ilişkin yerel mahkemenin 41 sanık hakkında verdiği ceza kararını 40 sanık yönünden onadı. İstinaf Mahkemesi, eski AFAD İstanbul İl Müdürü'nün yeniden yargılanmasına karar vererek dosyasını ayırdı. İstinaf Mahkemesi, 11 er hakkındaki beraat kararını da onadı.



15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ni işgal girişimi sırasında yaşanan ve Prof. Dr. İlhan Varank ile birlikte 14 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 52 sanık hakkında açılan davanın karar duruşması, 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında, tutuklu 52 sanıktan eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, eski teğmen Ömer Sevim, eski asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, eski uzman onbaşı Sercan Met, Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

31 ER DE MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, tamamı erlerden oluşan 31 sanığı da "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, iyi hal indimi ile de müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Kalan 11 erin ise beraatine karar veren mahkeme, tamamı tutuklu yargılanan bu erlerin tahliyesine de hükmetmişti. Mahkeme, 8 rütbeli askeri 14 kişinin şehit edilmesi ve 182 kişinin yaralanmasından da sorumlu tutup, her sanık, "Kasten adam öldürme" suçundan 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet , "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 2'şer bin 912"şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 31 er 14 kişinin öldürülmesinden dolayı 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 182 kişinin yaralanmasından dolayı da 2'şer bin 426'şar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 3 yıl hapis ve 3 bin 750 lira adli para cezası, eski yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'e de "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Mahkemenin bu kararı, sanıklar, sanık avukatları, katılanlar, katılan avukatları, müştekiler, müşteki avukatları tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tarafların istinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.

ESKİ AFAD MÜDÜRÜNÜN DOSYASINI AYIRDI

2. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan AFAD eski İstanbul İl Müdürü Gökhan Atilla Bostan'ın dosyasına ayırarak yeniden yargılanmasına karar verdi. Bostan'ın tutukluluk halinin devamına da karar veren Daire, Bostan hakkındaki dosyanın başka bir esasa kaydına ve duruşma günü verilmesine hükmetti.

11 ERİN BERAAT KARARI ONANDI

2. Ceza Dairesi, dosyasını ayırarak yeniden yargılama kararı verdiği Gökhan Atilla Bostan dışında kalan 9 rütbeli askerin, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan aldığı ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası ile "Anayasayı ihlal" suçundan 31 erin aldığı müebbet hapis cezalarını usul ve yasaya uygun bularak onadı. Daire, 11 erin beraat kararına ilişkin hükmü de usul ve yasaya uygun bularak onadı. Daire, sanıklar hakkında 14 şehit ve 182 yaralamaya ilişkin olarak yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezalarını da usul ve yasaya uygun bularak onadı.



Daire, İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç hakkında, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan kurulan 3 yıl ve 3 bin 750 liralık hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırarak yeni hüküm kurdu. Daire, Tunç'u 1 yıl hapis ve 25 gün adli para cezası ile cezalandırdı.