Son dakika haberi: Ankara'daki hastanede kimyasal madde paniği! 11.07.2019 13:59

Son dakika haberine göre Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.