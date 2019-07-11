Son dakika haberine göre Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.
Son dakika haberi: Ankara'daki hastanede kimyasal madde paniği!11.07.2019 13:59
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