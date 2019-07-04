Son dakika haberi: Aladağ'daki yurt yangını faciasında karar! 11'i çocuk 12 kişi can vermişti 04.07.2019 17:10

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

10'U ÖĞRENCİ 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10'u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının karar duruşmasına yurt yönetimi ile dönemin ilçe milli eğitim yetkilileri ile davada adı geçen tutuksuz sanıklar ile olayda hayatını kaybeden çocukların aileleri, yaralı çocukların aileleri ile Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin de katıldı.

18 SANIK YARGILANDI

Davada karar çıktı. Davada 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Yöneticilere verilen cezalar ise şöyle:

Yurt Müdürü Sanık Cuma Ali Genç 11 yıl 1 ay 10 gün

Dernek başkanı Sanık İsmail Uğur 12 yıl 2 ay 20 gün

Yurt müdür yardımcısı Sanık Mahmut Deniz 10 yıl

Dernek yöneticisi sanıklar 8 yıl 10 ay 20 gün