Son dakika haberi: AK Parti'den YSK'ya seçim kurulu itirazı 03.06.2019 17:08

Son dakika haberine göre AK Parti, YSK'nın seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti. Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.

AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti.

YSK sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.