Son dakika haberi: Afganistan’da bombalı araç patladı: 53 yaralı (Video) 01.07.2019 10:56

Son dakika haberine göre Afganistan’da bombalı araç ile yapılan saldırıda, 53 kişi yaralandı. Yararlılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi.