Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump: S-400 geriliminde Erdoğan'ın suçu yok

Son dakika haberine göre Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donal Trump, "Türkiye'yi seviyorum, S-400 geriliminde Erdoğan'ın suçu yok, Erdoğan çetin biri ama ben iyi anlaşıyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu.
Trump özetle şunları söyledi;
"ABD Başkanı Trump, Obama yönetimi Patriot'ları Türkiye'ye satmadı. İdlib'de sivillerin ölmesini istemeyiz. Karmaşık bir durum üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Kimse geri alamamıştı. Başkan Obama geri alabildi mi? Hayır, sonsuza dek hapiste kalabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan'ın suçu yok. Ben iyi anlaşıyorum ve ona adaletsiz davranıldığını düşünüyorum."
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