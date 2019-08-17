Haberler Web TV Son dakika haberi: 9 FETÖ üyesi Bodrum'da kıskıvrak yakalandı

Son dakika haberi: 9 FETÖ üyesi Bodrum'da kıskıvrak yakalandı

17.08.2019 17:38

Dokuz FETÖ üyesi Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 9 şüphelinin 6'sının FETÖ üyesi olmaktan arandığı, 3'ünün de yerel mahkemelerden ceza aldığı belirlendi.


Dokuz FETÖ üyesi Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 9 şüphelinin 6'sının FETÖ üyesi olmaktan arandığı, 3'ünün de yerel mahkemelerden ceza aldığı belirlendi.

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