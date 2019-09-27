Son Dakika Haberi: 27 Eylül İstanbul'da bugün hangi okullar tatil edildi? İşte İstanbul Valiliği tatil olan okullar listesi 27.09.2019 10:27

Son Dakika Haberi: İstanbul'da dün meydana gelen şiddetli deprem sonrasında okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler veliler tarafından oldukça merak ediliyordu. Bu bağlamda İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı. İşte İstanbul Valiliği tatil olan ilçe ilçe okullar listesi ve tüm detaylar

Son Dakika Haberi: 27 Eylül İstanbul'da bugün hangi okullar tatil edildi? İşte İstanbul Valiliği tatil olan okullar listesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca görevlendirilen teknik ekiplerimizce hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve işyerlerinde "ön tespit" incelemelerine başlanmıştır. AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir.

1- SAĞLIK

Bu çalışmalarında Silivri ve Küçükçekmece ilçelerimizdeki 2 hastanemizde yapısal olmayan küçük çaplı hasar tespit edilmiş, ancak hastanelerimizde hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır.

2- EĞİTİM

Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

3- KONUT VE İŞYERİ

İlimiz genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur. Bu yapılar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce oluşturulan 135 ayrı Ön Tespit İnceleme Ekibi tarafından en kısa sürede kontrol edilerek, ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Dün gece saatlerinde sosyal medya ve çeşitli sosyal ağlarda depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında, adli ve idari makamlarca gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

AFAD Acil Durum Yönetimi Merkezimiz, yaşadığımız depremin olumsuz etkileri ve önümüzdeki süreçte alınması gereken ilave tedbir ve kararların belirlenmesi için 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.

Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20'si ayakta tedavi edilmiş,14 vatandaşımızın tedavileri çeşitli hastanelerimizde devam etmektedir.

1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLEN OKULLAR

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

BAZI VATANDAŞLAR GECEYİ PARKLARDA VE CAMİ BAHÇESİNDE GEÇİRDİ

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı.

DEPREMİN ARDINDAN SOSYAL MEDYA UYARISI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (UMED), İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulunuldu.

UMED'den yapılan açıklamada, depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlerler yapıldığına dikkat çekilerek, medya ve sosyal medya kullanıcıları dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet edildi.

Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Yazılı, görsel ve dijital medyaya yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır."

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Öncü deprem nedir?

Düşük depremli bir deprem sonrası yaşanan daha şiddetli depremlere öncü deprem adı verilir. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.