Son dakika haberi: 20 Temmuz hava durumu! Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat 20.07.2019 11:08

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı illerimiz için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu raporu...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esmesi öngörülüyor.