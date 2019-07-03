Son dakika haberi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda helikopter destekli operasyon! Giriş ve çıkışlar kapatıldı (Video) 03.07.2019 16:23

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Otogarı'nda otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev alıyor. Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor.

İstanbul Emniyeti otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekleri de görev alıyor. Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor. Seyahat eden yolcuların giriş çıkışlarında herhangi bir aksama olmazken, kimlik kontrolünün ardından otogarın üst katına giriş yapılabiliyor. Polisin uygulaması yoğunluklu olarak otogarın alt bölümlerinde devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.

Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.