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Son dakika: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da korkutan deprem!

22.02.2019 14:05

Son dakika... Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Ambato kentinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peru sınırında olan depremin, yerin 152 kilometre altında olduğu bildirildi.


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