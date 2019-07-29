Haberler Web TV Son dakika: Gri listedeki terörist Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Son dakika: Gri listedeki terörist Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

29.07.2019 20:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi.” denildi.


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