Son dakika: Gri listedeki terörist Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi.” denildi.
Son dakika: Gri listedeki terörist Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi29.07.2019 20:24
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