Haberler Web TV Son dakika: Gri kategoride aranan Nirvana kod adlı terörist Semra Tuncer yakalandı

Son dakika: Gri kategoride aranan Nirvana kod adlı terörist Semra Tuncer yakalandı

19.11.2019 18:18

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.


İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır.
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