Son dakika: Giresun'da yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var 14.07.2019 17:18

Son dakika haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsü dereye devrildi. Feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaza sonrası açıklama yapan Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş 5 ölü, 6 yaralı bulunduğunu söyledi.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 93 38 plakalı minibüs, Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KAYMAKAM VEKİLİ ACI HABERİ AÇIKLADI

Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş kaza sonrası ölü sayısını açıkladı. Ermiş, "Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor." dedi.