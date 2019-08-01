Haberler Web TV Son dakika: Gece yarısı kabusu yaşadılar! Kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu

Son dakika: Gece yarısı kabusu yaşadılar! Kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu

01.08.2019 00:41

Bahçelievler ​Şirinevler'de, ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında kablolarda medyada gelen patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


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