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Son dakika: Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı! Saldırganlar bir marketi kurşuna dizdi

10.09.2019 22:09

Gaziosmanpaşa'da silahlı 3 saldırgan bilinmeyen bir sebeple tartıştıkları 2 kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kaçarken sokakta bulunan bir marketi de kurşuna dizen saldırganlar dehşet saçtı.


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