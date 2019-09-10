Son dakika: Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı! Saldırganlar bir marketi kurşuna dizdi

Gaziosmanpaşa'da silahlı 3 saldırgan bilinmeyen bir sebeple tartıştıkları 2 kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kaçarken sokakta bulunan bir marketi de kurşuna dizen saldırganlar dehşet saçtı.
Son dakika: Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı! Saldırganlar bir marketi kurşuna dizdi10.09.2019 22:09
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