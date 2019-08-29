Haberler Web TV Son dakika! Gaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var (Video)

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var (Video)

29.08.2019 11:35

Son dakika haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan halk otobüsü bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevkedilirken çalışmalar sürüyor.
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