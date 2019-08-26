Son dakika: Gaziosmanpaşa’da hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi… 26.08.2019 12:23

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.