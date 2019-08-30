Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Metris kavşağı mevkiinde otobüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Son dakika: Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı! Edirne İstikametinde trafik tamamen durdu30.08.2019 01:07
- Son dakika: Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı! Edirne İstikametinde trafik tamamen durdu
- Ekrem İmamoğlu'ndan işçi kıyımı! İşten çıkartılan İBB çalışanlarının Saraçhane’deki eylemleri sürüyor
- Son dakika: 15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle vurularak öldü
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar
- Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı! Ödülleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat takdim etti
- Son dakika: Şanlıurfa'da iğrenç taciz iddiası! Sokakta mendil satan küçük kız...
- Son dakika: Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı… Dehşet anları kamerada
- İşte ilk uçuşunu 2013'te yapan HÜRKUŞ’un gökyüzündeki ilk anları!
- Radamel Falcao "Galatasaray'a gidiyor musun" sorusuna bomba yanıt (Video)
- Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: 'Volkan Demirel ile görüşüldü'
- İBB'den çıkarılan babadan Ekrem İmamoğlu'na çağrı: Çocuğuma bakamazsam hesabını kim verecek?
- Kıran Operasyonu'ndan yeni görüntü! Atak helikopterleri terör yuvalarını böyle vurdu (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.