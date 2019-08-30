Son dakika: Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda otobüs alev alev yandı! Edirne İstikametinde trafik tamamen durdu 30.08.2019 01:07

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Metris kavşağı mevkiinde otobüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.