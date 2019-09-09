Haberler Web TV Son dakika: Gaziantep'te park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Gaziantep'te park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

09.09.2019 22:34

Son dakika haberine göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.


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