Son dakika haberine göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Son dakika: Gaziantep'te park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var09.09.2019 22:34
- Son dakika: Gaziantep'te park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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