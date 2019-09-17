Haberler Web TV Son dakika: Gara'ya operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Gara'ya operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

17.09.2019 10:53

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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