Haberler Web TV Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin istihbarat sorumlusu olduğu tespit edildi

Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin istihbarat sorumlusu olduğu tespit edildi

05.10.2019 17:41

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da etkisiz hale getirilen 6 teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu hava kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak kuzeyi Gara'da etkisiz hale getiriline 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi" denildi.

Bakanlık bu bilgiyi, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edilecek" notuyla paylaştı.

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